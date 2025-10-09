В Колизее для туристов открыли проход, которым пользовались только римские императоры

Фото: 123RF/brezina123

Археологи сообщили об окончании реставрации древнего подземного прохода под Колизеем, который служил тайным выходом для римских императоров, передает Daily Mail.

Тайный коридор длиной около 55 метров был прорыт между I и II веками нашей эры, спустя десятилетия после постройки амфитеатра. После многолетней реставрации его впервые открыли для публики.

Согласно данным Археологического парка Колизея, древние мраморные стены и пол туннеля полностью восстановлены. На фрагментах отделки сохранились следы металлических креплений и росписи с мифологическими сценами. Кроме того, на входе видны фрески с изображениями охоты на кабанов, медвежьих боев и акробатических представлений.

Исследователи считают, что коридор начинался у императорской ложи, проходил под трибунами и выводил на южный край Колизея. Это позволяло правителям Древнего Рима покидать арену незамеченными после гладиаторских боев.

Археологи также предполагают, что туннель соединял амфитеатр с Ludus Magnus – школой гладиаторов, в которой император мог посещать бойцов перед выступлениями.

Проход назван в честь императора Коммода, который известен своей любовью к аренам. Историки отмечают, что он нарушал все правила и выходил на бой лично. Например, доктор Эндрю Силлетта из Оксфордского университета отметил, что однажды Коммод сразился со страусом и "обезглавил его перед толпой".

Ранее в Москве завершилась реставрация Ростокинского акведука, который является объектом культурного наследия федерального значения. В конце XVIII века сооружение считалось самым большим каменным мостом в стране. Затем оно стало ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу императрицы Екатерины II для решения проблемы с дефицитом питьевой воды.

Водопровод проработал более 100 лет, пока в начале XX века его не обновили: проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в город вплоть до 1960-х годов.

