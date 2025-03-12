Мона Лиза возглавила топ переоцененных мировых достопримечательностей

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре возглавила топ переоцененных мировых достопримечательностей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

55% опрошенных россиян считают, что некоторые мировые достопримечательности действительно переоценены. 29% опрошенных посчитали обратное.

Мону Лизу выбрали 23% респондентов. Многие туристы разочаровались из-за маленького размера картины и большой толпы. На втором месте оказалась Эйфелева башня (21%), а на третьем – статуя Свободы (18%).

Наименее переоцененными оказались Колизей, который выбрали 3% респондентов, и Пирамида Хеопса (5%).

Эксперт Андрей Маслак рекомендовал заранее изучать отзывы на культурные места и составлять альтернативные маршруты.

"Иногда менее известные места оказываются не менее впечатляющими, чем главные туристические точки. Например, вместо очередей в Лувре можно посетить музей Орсе, а вместо смотровой площадки Эйфелевой башни – террасу на Триумфальной арке", – отметил Маслак.

Между тем 97,5% россиян считают путешествия идеальным отдыхом. Большинство из них отдают предпочтение пляжному отдыху. Также популярностью у граждан пользуются поездки на природу (54,4%), экскурсии (44,8%) и различные приключения (43,7%).

В свою очередь, в Альянсе туристических агентств России рассказали, что Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым являются лучшими направлениями для отдыха внутри России летом 2025 года. Самым дорогим месяцем для путешествий традиционно считается август.