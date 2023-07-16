Очередной акт вандализма произошел в римском Колизее

Фото: 123RF/dedmityay

Новый акт вандализма произошел в отношении римского Колизея. Карабинеры Италии задержали 17-летнего туриста из Германии, который поцарапал стену всемирно известного памятника, сообщает издание il Messaggero.

По данным СМИ, подросток был в сопровождении преподавателя. В момент задержания он царапал одну из стен амфитеатра Флавиев. Это уже третий акт вандализма в отношении достопримечательности менее чем за месяц.

Ранее 17-летняя туристка из Швейцарии также пыталась нацарапать на Колизее свои инициалы. Действие девушки увидел один из местных гидов, который рассказал об этом правоохранителям. После этого путешественник из Великобритании смог нацарапать на Колизее свое имя и своей девушки.

До этого неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы и уничтожили входную дверь в часовню у Святого источника в деревне Будятичи Волынской области Украины. В УПЦ заявили, что это стало не первым случаем вандализма во Владимиро-Волынской епархии.