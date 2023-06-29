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19:19

Общество

Посланник Ватикана прибыл на мессу в кафедральный собор на Малой Грузинской

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Посланник Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи прибыл в кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве. Представитель Ватикана возглавит мессу в храме, сообщает РИА Новости.

Дзупи прибыл в российскую столицу 28 июня. Он остановился в апостольской нунциатуре. Цель его визита – "поощрение жестов человечности", которые могут поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

29 июня с посланником Ватикана встретился помощник президента РФ Юрий Ушаков. Они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

До этого Дзуппи уже посещал Киев и выслушал позицию украинских властей. В этой связи Ватикан хотел получить информацию о происходящем также со стороны Москвы.

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