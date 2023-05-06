Конфликт на Украине показал разрыв между Западом и Ватиканом – религиовед

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Католическая церковь не поддерживает позицию Запада в конфликте на Украине. Такое мнение выразил американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic.

По его словам, разрыв между Ватиканом и США только усиливается. Аллен-младший считает, что папа Римский Франциск занял, скорее позицию Пекина или Нью-Дели, а не Вашингтона или Брюсселя.

"Он выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня", – написал религиовед.

Аллен-младший отмечает, что позиция папы Франциска демонстрирует изменения в философии Ватикана, которые будут лишь нарастать. По его словам, большинство католиков сейчас проживают за пределами западных стран и не воспринимают конфликт на Украине так, как это делают в США и Европе.

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