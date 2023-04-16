Папа Римский в православную Пасху пожелал гражданам РФ и Украины достижения мира

Фото: ТАСС/EPA/ETTORE FERRARI

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра поздравил всех православных с Пасхой. Об этом информирует ТАСС.

"Я думаю о наших русских и украинских братьях и сестрах, которые сегодня отмечают Пасху. Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира", – отметил понтифик.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог укрепил мир и любовь между ними. Он также пожелал, чтобы Всевышний хранил Россию и Украину.

Вместе с этим патриарх сравнил действия, которые на данный момент происходят на исторической русской земле, с междоусобной бранью.

На фоне главного православного праздника основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Киев получил 130 бойцов ВСУ во время крупного пасхального обмена пленными с РФ.

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