Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан преподнес Папе Римскому Франциску неудачный и оскорбительный подарок. Об этом заявил итальянский историк и бывший сенатор Раньеро Ла Валле, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Зеленский вручил понтифику икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем, которая "должна была символизировать потерю украинских детей". Однако, объясняет Ла Валле, для христиан "потеря" Иисуса означает утрату Мессии и смысла самой церкви.

В издании отмечают, что подарок Папы Римского Зеленскому также оказался неудачным, так как украинскому президенту была преподнесена бронзовая оливковая ветвь, символизирующая мир. Ла Валле напомнил, что Зеленский ранее отказывался от предложений мирных переговоров и настаивал на украинском плане завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что Папа Римский поздравил граждан РФ и Украины с православной Пасхой. Он пожелал, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира.