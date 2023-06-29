Ушаков и посланник Ватикана обсудили гуманитарные вопросы в контексте Украины – Песков

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков поговорил с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи на тему гуманитарных вопросов, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться", – поделился Песков.

Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине прибыл с визитом в Москву, он остановился в апостольской нунциатуре. Дзуппи прилетел в сопровождении представителя Государственного секретариата. Цель инициативы заключалась в поощрении жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся ситуации, заявили в Ватикане.

Глава Конференции католических епископов России архиепископа Паоло Пецци ранее рассказал, что Дзуппи уже посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. В этой связи Ватикан захотел получить информацию со стороны Москвы.

До этого госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что миссия Ватикана, заключающаяся в обсуждении достижения перемирия на Украине, призвана устранить все препятствия для урегулирования ситуации.