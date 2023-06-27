Посланник Ватикана прибудет в Москву 28–29 июня

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Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи совершит визит в Москву 28–29 июня, сообщили в Ватикане.

"Настоящим сообщается, что 28 и 29 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи <...> в сопровождении представителя Государственного секретариата совершит визит в Москву в качестве посланника папы Франциска. Основная цель инициативы – поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира", – указано в сообщении Святого престола.

В мае этого года сообщалось, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский выразили готовность принять посланников Папы Римского для переговоров. Позже Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей.

В Ватикане ожидают, что визиты посланника Папы Римского поспособствуют возобновлению диалога между двумя странами.

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