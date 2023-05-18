Путин и Зеленский согласились принять посланников Папы Римского для переговоров – СМИ

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Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска для обсуждения достижения перемирия на Украине. Об этом сообщает Il Sismografo.

Отмечается, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи и префект дикастерии по делам Восточных Церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти предварительно договорились посетить Киев.

При этом посетить Украину могут не только они, но и несколько других посланников понтифика, указано в материале.

Святой престол направил запросы в посольства РФ и Украины с просьбой принять посланников Папы Римского для дальнейшего обсуждения возможного проведения переговоров, которые могли бы привести к перемирию сторон, отметили в издании.

Из материала следует, что Москва и Киев в промежуточном ответе заявили о своей принципиальной доступности, уточнив количество прибывающих посланников и запросив их данные.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Ватикан подарил Папе Римскому Франциску икону Богоматери. Отмечалось, что Христос-младенец на ней был закрашен краской, что "должно было символизировать потерю украинских детей".

