Посланник Папы Римского получил согласие Кремля на визит в Москву

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Посланник Папы Римского по урегулированию украинского кризиса Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на итальянские СМИ.

"В нынешней застойной ситуации то, что посланник Папы Римского поехал на Украину и получил согласие от Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, – это знак, который сам по себе нельзя недооценивать", – приводят журналисты слова главы Конференции католических епископов России архиепископа Паоло Пецци.

Как отметил Пецци, накануне посланник Папы Римского Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. Теперь Ватикан планирует узнать позицию Москвы.

По мнению Пецци, визит Дзуппи может способствовать возобновлению диалога между двумя странами и проведению возможной встречи между Папой Римским Франциском и Патриархом всея Руси Кириллом.

Пецци также сообщил об отсутствии впечатления, что между церквями наступило охлаждение. Как уточнил архиепископ, при встрече с патриархом он не испытал какого-либо непонимания.

Ранее Ватикан опроверг сообщения о якобы готовящейся миссии в Москву. Слухи о визите архиепископа Клаудио Гуджеротти появились в итальянских СМИ.

Однако позднее кардинал Ватикана Пьетро Паролин заявил, что миссия Папы Римского устранит барьеры для достижения мира на Украине. Он выразил надежду, что в результате будет создан климат, который может способствовать прекращению конфликта.

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