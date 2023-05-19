Ватикан опроверг сообщения о якобы готовящейся миссии в Москву

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Декастерия по делам Восточных церквей опровергла информацию о том, что ее глава архиепископ Клаудио Гуджеротти планирует посетить Киев и Москву с целью обсуждения достижения перемирия на Украине. Об этом сообщает Il Sismografo.

"Новости по поводу мирной миссии префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти достигли международного масштаба. Сообщаем, что префекту ничего об этом не известно", – указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в Ватикане, предположения о возможном приезде спецпосланников Папы Римского Франциска в Киев и Москву не были никем подтверждены.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского для обсуждения достижения перемирия на Украине.

На встречах должны были присутствовать глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи и Гуджеротти, а также другие посланники понтифика.

