Госсекретарь Ватикана заявил, что миссия устранит барьеры для достижения мира на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Миссия Ватикана, заключающаяся в обсуждении достижения перемирия на Украине, призвана устранить все препятствия для урегулирования конфликта, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Об этом сообщает Vatican News.

"Все, что связано с эскалацией, является препятствием для достижения мира", – сказал он.

Паролин добавил, что миссия должна помочь в устранении всех препятствий для прекращения огня и начала переговоров между РФ и Украиной. Он выразил надежду, что в результате будет создан климат, который может способствовать прекращению конфликта.

После переговоров между Москвой и Киевом возможна организация диалога между США и Китаем, отметили в публикации.

"Ради достижения мира мы никого не исключаем", – добавил госсекретарь Ватикана.

Ранее декастерия по делам Восточных церквей опровергла информацию о том, что ее глава архиепископ Клаудио Гуджеротти планирует посетить Киев и Москву с целью обсуждения достижения перемирия на Украине.

До этого в СМИ появлялась информация, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на переговоры с спецпосланниками Папы Римского Франциска.

