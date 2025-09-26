Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась реставрация Ростокинского акведука, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Он напомнил, что в конце XVIII века сооружение считалось самым большим каменным мостом в стране. Затем оно стало ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу императрицы Екатерины II для решения проблемы с дефицитом питьевой воды.

Водопровод проработал более 100 лет, пока в начале XX века его не обновили: проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в город вплоть до 1960-х годов.

Перед специалистами по реставрации стояла задача вернуть объекту исторический облик и приспособить к современному использованию, подчеркнул мэр.

По его словам, благодаря проведенным работам сооружение получило новую жизнь и стало частью прогулочного маршрута парка "Яуза". Также в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока, поэтому жители и туристы смогут увидеть, как работала столичная система водоснабжения 2 века назад.

"Москва – мировой лидер в области сохранения исторического и культурного наследия. С 2011-го отреставрировали уже 2 377 памятников архитектуры. С начала года работы велись примерно на 500 объектах, 30 из них уже готовы", – добавил градоначальник.

Реставрация акведука началась в марте этого года. В ходе работ реставраторы расчистили и привели в порядок белокаменную облицовку фасадов, заменили деревянные конструкции навеса, восстановили мостовые беседки-павильоны, каменную облицовку, архитектурный декор и конструктивные элементы.