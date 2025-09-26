Подрядчик отреставрирует Померанцевую оранжерею в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве определили победителя открытого конкурса на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения – Оранжевой дачи, известной также как Померанцевая оранжерея. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Историческая постройка, возведенная в начале XIX века, находится на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Изначально оранжерея была предназначена для выращивания экзотических растений и цитрусов, а затем ее перестроили под дачи.

"Длительное время здание не использовалось и сейчас требует масштабной реставрации. По итогам конкурсной процедуры с подрядчиком заключен контракт. Он предполагает полный комплекс восстановительных работ, включая укрепление фундамента, усиление кладки стен, замену кровли, ремонт фасада и внутренних помещений", – рассказал Пуртов.

При реставрации специалисты также заменят двери и оконные блоки, а само здание оснастят современными инженерными системами. Кроме того, в оранжерею вернут уникальную деревянную двухъярусную египетскую люстру с подсвечниками в виде цветов лотоса, которую демонтировали в 2020 году.

Подрядчик обязан завершить все работы осенью 2026 года. Департамент культурного наследия будет следить за выполнением работ. Заказчиком является государственное казенное учреждение столицы "Мосреставрация".

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки. В настоящее время специалисты восстанавливают на территории усадьбы 10 объектов культурного наследия. В частности, завершилась реставрация Трехарочного и Большого – одноарочного гротов. Теперь они доступны для осмотра.

В Москве также завершили ремонт Новодевичьей набережной. Специалисты провели расшивку около 15 тысяч погонных метров швов и выполнили пескоструйную очистку. Такие мероприятия проводят на каждой набережной раз в 5 лет.