Объявлен конкурс на создание дизайн-концепции Музея градостроительства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объявлен конкурс на создание дизайн-концепции павильона № 51 "Мясная промышленность" на ВДНХ. Он станет пространством Музея градостроительства Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Конкурс, прием заявок на который стартует 22 сентября, призван сохранить исторический облик памятника архитектуры федерального значения. По словам вице-мэра, он станет важным этапом в создании современного музея градостроительства.

"Участникам предстоит разработать концепции мобильных и трансформируемых решений для сменных экспозиций и пространства павильона, которые охватят разные темы градостроительной сферы и смогут изменяться в зависимости от кураторских задач и формата мероприятий", – пояснил Ефимов.

Он добавил, что проект символизирует преемственность градостроительных традиций Москвы.

При этом конкурсные решения должны учитывать статус объекта культурного наследия и предусматривать минимальное воздействие на оригинальные конструкции.

Как, в свою очередь, пояснил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, авторы четырех лучших концепций получат грант в размере миллиона рублей.

"Мы стремимся сохранить историческое наследие павильона со знаменитой скульптурной группой "Боец с быком" и одновременно наполнить его пространство новыми смыслами и технологиями", – сказал Овчинский.

Ранее в Москве завершили ремонт Новодевичьей набережной. Специалисты провели расшивку около 15 тысяч погонных метров швов и выполнили пескоструйную очистку.

Всего в Москве за 10 лет отреставрировали более 190 домов-памятников. В 2024 году работы подошли к концу в доходном доме страхового общества "Россия". Специалисты восстановили фасад, подъезды, кровлю и подвалы, а также починили инженерные коммуникации.