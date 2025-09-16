Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась реставрация уникального памятника архитектуры русского зодчества – шатровой церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в 1994 году храм XVI века включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем.

Реставрация церкви заняла 2,5 года. Особое внимание специалисты уделили шатру. Они расчистили кирпичную кладку от загрязнений, провели биоцидную обработку, после чего загрунтовали, обмазали и окрасили. За счет современных материалов обеспечена хорошая паропроницаемость, и кладка будет "дышать".

Крест и яблоко – декоративный элемент в виде шара, расположенный под крестом, – расчистили и позолотили. Также привели в порядок и восстановили утраты белокаменных кокошников, наличников, капителей с резьбой и стрельчатых окон, отметил глава города.

Увенчанная килевидной закомарой с двуглавым орлом сень на восточном фасаде была некогда окрашена охрой, терракотовой и зеленой краской. Реставраторы не стали ее закрашивать, а также докомпоновывать утраты белого камня, решив музеефицировать это место.

В ходе работ также расчистили историческую лестницу со "стременами", провели грунтовку свинцовым суриком и покраску.

Специалисты сохранили и исторический облик цоколя. Они оставили небольшие утраты и шероховатости, а также законсервировали их. Внутри церкви кирпичную кладку очистили от обмазки и выполнили вычинку. Затем они отремонтировали белокаменные элементы и капители с выразительной резьбой.

Открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае следующего года. До этого времени в верхний предел вернут тябловый иконостас, а в подклете подготовят выставку, посвященную церкви. Научным консультантом по созданию экспозиции стал доктор искусствоведения, профессор, почетный член АРХ Андрей Баталов.

Выставка будет работать постоянно, а храм – только в теплое время. Как и раньше, службы будут проводиться в дни важных церковных праздников. В остальное время церковь будет функционировать как музей.

"На очереди у реставраторов еще несколько объектов музея-заповедника "Коломенское", среди них – здание Сытного двора", – добавил Собянин.

Ранее на набережной "Коломенского" появилась новая архитектурно-художественная подсветка. Для правильного распределения акцентов эксперты подобрали индивидуальный сценарий освещения с монохромным белым цветом для каждого объекта. Для подсветки цветников использовали свыше 83 тысяч декоративных шаров "светлячков" высотой 50–80 сантиметров.