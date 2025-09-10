Сергей Собянин объявил о завершении реставрации здания Театра Олега Табакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о завершении реставрации здания Московского театра Олега Табакова, расположенного на Чистых прудах. Он написал об этом в своем канале в мессенджере MAX.

Зрители смогут посетить первый спектакль в обновленном здании 1 октября, заявил мэр и добавил, что в 2025 году отмечается 90-летие со дня рождения основателя учреждения культуры, народного артиста СССР Олега Табакова.

"Его наследие – культурное достояние нашей страны", – подчеркнул градоначальник.

В процессе реставрации специалисты укрепили конструкции, обновили элементы инженерных систем, а также оснастили здание современным цифровым оборудованием. Для зрителей и работников театра город создал комфортные условия.

При этом, уточнил Собянин, реставрационные работы над зданием, которому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, были непростыми. Для них требовались специальные технологии и особые конструктивные решения.

Теперь, в соответствии с распоряжением руководства театра, на исторической сцене зрители смогут увидеть дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов.

"Желаю Театру Олега Табакова новых ярких премьер!" – подытожил глава города.

Ранее в Москве стартовал ремонт фасадов гостиницы "Националь". Завершить работы планируется в 2026 году.

Объект культурного наследия федерального значения расположен на Моховой улице. Он представляет собой яркий пример эклектики, а на момент открытия в 1902 году гостиница была самой дорогой, престижной и современной в Москве.