В центре Москвы начался ремонт фасадов гостиницы "Националь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к ремонту фасадов гостиницы "Националь" в центре Москвы. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

"Реставраторы приведут в порядок ее фасады: расчистят штукатурный и красочный слои, лепной декор и кованые элементы. Кроме того, они выполнят докомпоновку гранита в цокольной части и проведут работы по водосточной системе. Завершить ремонт планируется в 2026 году", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Для ремонта первых двух этажей специалисты задействуют вышку, а для верхних – альпинистов.

Объект культурного наследия федерального значения расположен на Моховой улице. Он представляет собой яркий пример эклектики, а на момент открытия в 1902 году гостиница была самой дорогой, престижной и современной в Москве.

Ее оснастили пассажирскими и служебными лифтами, установили телефоны во всех комнатах, а в номерах "люкс" находились собственные ванные и дорогая мебель.

После переноса столицы в Москву в 1918 году гостиницу национализировали и переименовали в Первый Дом Советов, сделав ее общежитием советских чиновников. С 1931 по 1932 год здание реконструировали, вновь открыв там гостиницу.

В интерьерах сохранились различные исторические витражи, камины с мраморными порталами, осветительные приборы и художественный металл 1900-х годов, а также предметы антиквариата.

Украшением сооружения является панно с индустриальным сюжетом 1930-х годов на аттике угловой части здания и четыре майоликовых панно "Времена года". Также уцелели гостиничные номера с декоративной отделкой и художественными росписями стен и потолков.

Ранее в столице стартовала реставрация главного здания Павловской больницы. После завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты. Кроме того, заработают библиотека, лектории, зоны отдыха и кафе.

