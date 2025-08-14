Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Фото: РИА Новости/Евгений Леонов

Сергей Собянин объявил о реставрации главного здания Павловской больницы. Пост мэра Москвы опубликован в канале MAX.

Здание больницы является объектом культурного наследия, уточнил мэр. Строение, площадь которого превышает 5 тысяч "квадратов", возвели в начале XIX века на одноименной улице по проекту Матвея Казакова, а в 1830-х годах его перестроил Доменико Жилярди.

После завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты. Кроме того, заработают библиотека, лектории, зоны отдыха и кафе. Специалисты обустроят многофункциональные залы для мероприятий, включая кинозал и театральную площадку.

Мэр добавил, что план здания включит в себя арт-мастерские, контент-фермы, видеостудии, студию звукозаписи и вокальный класс, спортивные и танцевальные залы, выставочные и VR-пространства, пресс-центр и типографию.

Ранее Собянин рассказал о реставрации чугунных львов, которые расположены в усадьбе Кузьминки. Сперва специалисты удалили наслоения краски и признаки коррозии, а после убрали трещины и дефекты металла.

Акцент был сделан на восстановлении утраченных и поврежденных элементов. В ближайшее время мастера начнут грунтовку и окраску, которая станет последним этапом в реставрационных работах.