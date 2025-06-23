Сергей Собянин рассказал о реставрации львов усадьбы Кузьминки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о реставрации чугунных львов, которые расположены в усадьбе Кузьминки.

Для осуществления реставрации 14 скульптур были доставлены в мастерские. Сперва специалисты удалили наслоения краски и признаки коррозии, а после убрали трещины и дефекты металла. Акцент был сделан на восстановлении утраченных и поврежденных элементов.



В ближайшее время специалисты начнут грунтовку и окраску, которая станет последним этапом в реставрационных работах. По словам мэра, в 2025-м чугунных львов вернут обратно в усадьбу.

Глава города также отметил, что некоторым изваяниям, выполненным по эскизам архитектора Доменико Жилярди в мастерской Сантино Кампиони, уже 200 лет.



"Гриву животных покрывает египетский платок – как на скульптурах, найденных при раскопках в Египте", – указал Собянин.

Мэр напомнил, что "египетские" львы являются символом усадьбы, в которой сейчас тоже проводится реставрация.

"Это выдающееся произведение архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков и крупнейшая усадьба в Москве по числу объектов культурного наследия", – заключил градоначальник.

Всего с 2011 года в Москве было отреставрировано 2 347 объектов культурного наследия (ОКН). По словам Собянина, это порядка 30% всех памятников в городе.

Власти Москвы уже утвердили планы работ по реконструкции ряда памятников на этот год. Среди прочего планируется привести в порядок свыше 100 монументов, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны (ВОВ), а также памятники в усадьбах Кусково, Останкино, Люблино и в музее-заповеднике "Коломенское".