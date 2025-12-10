ЦППК разрешила бесплатно перевозить новогодние елки в электричках

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пассажирам электричек Московского региона доступен бесплатный провоз новогодних елей, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В середине декабря многие пассажиры везут домой новогодние елки. Это можно сделать и в пригородных поездах ЦППК – важно соблюдать правила провоза и не мешать другим людям", – отметили в компании.

Уточняется, что бесплатный провоз разрешен, если вес дерева не превышает 36 килограммов, а сумма трех измерений (длина, ширина, высота) составляет менее 180 сантиметров.

В ЦППК попросили пассажиров позаботиться о чистоте ели, обернуть ее плотным материалом – тканью, полиэтиленом или упаковочной бумагой, чтобы не повредить обшивку вагонов, и не мешать пассажирам.

Для деревьев, габариты которых превышают установленные нормы, нужно приобрести билет в кассе или билетном автомате. Например, 120 рублей будет стоить провоз ели на расстояние до 100 километров и 240 рублей – свыше 100 километров.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за самовольный сруб ели россиянам может грозить административная, гражданско-правовая, а также уголовная ответственность. Например, если стоимость дерева оценивается в сумму до 5 тысяч рублей, то гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.