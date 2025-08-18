Форма поиска по сайту

18 августа, 11:25

Город
Главная / Истории /

Москвичам рассказали о ходе ремонта Ленинградского вокзала в Москве

Атмосфера XIX века: как проходит ремонт Ленинградского вокзала в Москве

Ленинградский вокзал – самый старый вокзал столицы и памятник архитектуры федерального значения – закрыли на ремонт с августа 2024 года. Москва 24 расскажет, почему объект имеет особое значение для города, какие элементы его архитектуры и интерьера признаны культурным наследием и как сегодня ведется работа по их сохранению.

"Сохранить уникальную атмосферу"

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Ленинградский вокзал был построен в середине XIX века по проекту архитектора Константина Тона и с тех пор остается связующим звеном между Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня это не только действующий вокзал, но и памятник архитектуры федерального значения.

Здание считается одним из самых ценных объектов культурного и исторического наследия. Его фасад, внутренние залы и архитектурные детали сохраняют черты эпохи, в которую он был создан.

В реставрации исторической части Ленинградского вокзала задействованы аттестованные специалисты-реставраторы. В зависимости от объема работ, число сотрудников варьируется от 26 до 50 человек. На текущем этапе на объекте трудятся 35 специалистов.
Тимур Соцкий
заместитель начальника Дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы

При строительстве вокзала использовались разнообразные материалы: белый камень, мрамор, гранит, чугун, а также уникальная металлическая конструкция кровли. Все реставрационные решения принимаются с учетом авторского замысла, исторических источников и принципа сохранения подлинности.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, особое внимание уделяется работам с исторической частью и фасадом.

"Реставраторы вручную восстанавливают капители – элементы, которые придают ему неповторимый исторический облик. После завершения работ вокзал станет не только точкой отправления и прибытия пассажиров, но и позволит соприкоснуться с историей города. Одна из наших целей – сохранить уникальную атмосферу XIX века и познакомить с ней москвичей и гостей столицы", – сказал он.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов добавил, что в общей сложности работы проходят на площади около 20 тысяч квадратных метров на всех этажах здания.

Работа по архивным материалам

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Процесс идет преимущественно вручную с применением щадящих механических методов – в частности, аквабластинга. Во время обследования фасадов выявляются трещины и ослабленные участки, а степень утраты декоративных элементов определяется во время расчисток. Далее по каждому из них составляется документация, информация наносится на рабочие схемы и рассчитывается процент потерь. Эти данные включаются в ведомость утрат и акт технического состояния.

Специалисты постоянно обращаются к архивным материалам: фотографиям, чертежам и гравюрам, отражающим исторический облик здания. Если в ходе обследования выясняется, что достоверных источников для воссоздания отдельных деталей нет, такие элементы сохраняются в том виде, в котором дошли до наших дней, – как исторические следы времени.

"На данный момент завершено обследование внешней отделки, составлена дефектная ведомость и определен объем утрат по площади и по штукатурному слою. Состояние штукатурки на отдельных участках фасада до начала работ оценивалось как близкое к аварийному – причиной стало перенасыщение влагой. В этих зонах предусмотрен демонтаж старого покрытия вручную с последующей подготовкой и укреплением основания", – рассказал главный архитектор проекта, начальник архитектурного отдела ООО "Институт "Мосинжпроект" Алексей Кузнецов.

Фасад

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гранитный цоколь

В процессе работ было установлено, что существующий гранитный цоколь вокзала относится к более позднему периоду – его монтаж датируется 1950-ми годами. Под вскрытыми участками был обнаружен белый камень, который, вероятно, является частью оригинального оформления. Лицевая поверхность камня в значительной степени утрачена.

Капители

На фасадах Ленинградского вокзала расположены капители (верхняя часть колонн) коринфского ордера: все они выполнены не как цельные элементы, а по наборному принципу – отдельно формировалась внутренняя часть (основание), отдельно – акантовые листья и валюты. Каждая деталь изготавливалась вручную – не методом отливки, а путем лепки непосредственно на месте или в мастерской с последующим монтажом на фасад.

"В ходе расчистки капителей были выявлены следы более ранней реставрации, а также значительное количество оригинальной авторской лепнины. Уровень сохранности составляет 60–80%. Несмотря на большое количество утрат и замен, они в основном относятся к предыдущим этапам реставрации. В частности, многие акантовые листья были заменены на элементы из других материалов", – пояснила художник-реставратор Алиса Хандлос.

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Лепнине Ленинградского вокзала почти 200 лет, и по результатам обследования общий уровень потерь среди капителей составляет около 20%. Если утраченный элемент решено восстановить, на месте изготавливается силиконовая форма, затем в мастерской создается гипсовая модель, на основе которой делаются отливки. Они же монтируются на место утраченных элементов.

Часы на башне

Во время обследования были обнаружены уникальные элементы старинного часового механизма – шахта часового хода и лоток для слива масла. Эти находки представляют историческую ценность и дают представление о принципах работы башенных часов прошлого времени. На первый взгляд их назначение может быть неочевидным, но для специалистов это важный источник информации о конструкции и обслуживании старинных механизмов.

Исторический зал

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Во время демонтажа отделки со стороны кассового зала были выявлены фрагменты исторических архитектурных элементов – пилястр и карниза, расположенных на северном фасаде здания. Эти элементы помогли воссоздать первоначальные пропорции фасада.

В целом в результате более поздних перестроек и ремонтов северный фасад был значительно изменен: проемы арок были переделаны, установлена новая отделка из туфа. Эти изменения существенно повлияли на облик и масштаб фасада, отклонив его от исторического замысла.

Инженерные работы и внутренняя отделка

Отделка исторического зала Ленинградского вокзала представлена гранитными полами и мраморными панелями в нижней части стен. Для прокладки современных инженерных коммуникаций – кабельных каналов, электропроводки и системы видеонаблюдения – полы и облицовка частично вскрываются. Все работы проводятся с соблюдением принципов щадящего вмешательства, с последующим восстановлением оригинального вида отделки.

В ходе обследования здания было обнаружено техническое подполье – пространство между сводами первого этажа и полами второго. В итоге было принято решение использовать этот скрытый этаж для размещения систем вентиляции, электроснабжения, отопления и других инженерных сетей. Такой подход позволяет минимизировать визуальное и физическое воздействие современных систем на памятник архитектуры.

Светильники

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Осветительные приборы, установленные в советское время, были выполнены из металла с медным покрытием. Кроме того, на ряде светильников были обнаружены фрагменты позолоты из сусального золота. Эти элементы были демонтированы, и на их месте появятся новые – разработанные с учетом стилистики XIX века. Также в проекте предусмотрено размещение настенных бра. Новый световой сценарий обеспечит достаточный уровень освещения зала, при этом будет соответствовать историческому образу интерьера.

Колонны

Мраморные колонны проходят поэтапную очистку: сначала применяется специальный химический состав, затем производится ручная шлифовка различными абразивами. После этого проводятся расчистка и заполнение швов, подготовка поверхности к полировке и нанесение защитных составов. Для работ используется гидрофобизатор на спиртовой основе, который проникает в структуру камня и защищает его от воздействия внешней среды и возможных актов вандализма.

Чугунные лестницы

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

В ходе исследований на вокзале также были выявлены несколько оригинальных чугунных лестниц, относящихся к 1851 году. Одна из них, ведущая с первого на второй этаж, выполнена методом каслинского литья и сохранилась в хорошем состоянии. Поверхность имеет естественные следы износа, которые реставраторы планируют подчеркнуть, чтобы сохранить ощущение подлинности.

Второй объект – винтовая лестница внутри часовой башни. Она также выполнена из чугуна методом каслинского литья, установлена на фигурных кронштейнах и будет полностью расчищена и восстановлена.

