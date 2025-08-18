Москвичам рассказали о ходе ремонта Ленинградского вокзала в Москве

Ленинградский вокзал – самый старый вокзал столицы и памятник архитектуры федерального значения – закрыли на ремонт с августа 2024 года. Москва 24 расскажет, почему объект имеет особое значение для города, какие элементы его архитектуры и интерьера признаны культурным наследием и как сегодня ведется работа по их сохранению.

"Сохранить уникальную атмосферу"

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Ленинградский вокзал был построен в середине XIX века по проекту архитектора Константина Тона и с тех пор остается связующим звеном между Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня это не только действующий вокзал, но и памятник архитектуры федерального значения.

Здание считается одним из самых ценных объектов культурного и исторического наследия. Его фасад, внутренние залы и архитектурные детали сохраняют черты эпохи, в которую он был создан.



Тимур Соцкий заместитель начальника Дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы В реставрации исторической части Ленинградского вокзала задействованы аттестованные специалисты-реставраторы. В зависимости от объема работ, число сотрудников варьируется от 26 до 50 человек. На текущем этапе на объекте трудятся 35 специалистов.

При строительстве вокзала использовались разнообразные материалы: белый камень, мрамор, гранит, чугун, а также уникальная металлическая конструкция кровли. Все реставрационные решения принимаются с учетом авторского замысла, исторических источников и принципа сохранения подлинности.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, особое внимание уделяется работам с исторической частью и фасадом.

"Реставраторы вручную восстанавливают капители – элементы, которые придают ему неповторимый исторический облик. После завершения работ вокзал станет не только точкой отправления и прибытия пассажиров, но и позволит соприкоснуться с историей города. Одна из наших целей – сохранить уникальную атмосферу XIX века и познакомить с ней москвичей и гостей столицы", – сказал он.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов добавил, что в общей сложности работы проходят на площади около 20 тысяч квадратных метров на всех этажах здания.

Работа по архивным материалам

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Процесс идет преимущественно вручную с применением щадящих механических методов – в частности, аквабластинга. Во время обследования фасадов выявляются трещины и ослабленные участки, а степень утраты декоративных элементов определяется во время расчисток. Далее по каждому из них составляется документация, информация наносится на рабочие схемы и рассчитывается процент потерь. Эти данные включаются в ведомость утрат и акт технического состояния.

Специалисты постоянно обращаются к архивным материалам: фотографиям, чертежам и гравюрам, отражающим исторический облик здания. Если в ходе обследования выясняется, что достоверных источников для воссоздания отдельных деталей нет, такие элементы сохраняются в том виде, в котором дошли до наших дней, – как исторические следы времени.

"На данный момент завершено обследование внешней отделки, составлена дефектная ведомость и определен объем утрат по площади и по штукатурному слою. Состояние штукатурки на отдельных участках фасада до начала работ оценивалось как близкое к аварийному – причиной стало перенасыщение влагой. В этих зонах предусмотрен демонтаж старого покрытия вручную с последующей подготовкой и укреплением основания", – рассказал главный архитектор проекта, начальник архитектурного отдела ООО "Институт "Мосинжпроект" Алексей Кузнецов.

Фасад

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гранитный цоколь

В процессе работ было установлено, что существующий гранитный цоколь вокзала относится к более позднему периоду – его монтаж датируется 1950-ми годами. Под вскрытыми участками был обнаружен белый камень, который, вероятно, является частью оригинального оформления. Лицевая поверхность камня в значительной степени утрачена.

Капители

На фасадах Ленинградского вокзала расположены капители (верхняя часть колонн) коринфского ордера: все они выполнены не как цельные элементы, а по наборному принципу – отдельно формировалась внутренняя часть (основание), отдельно – акантовые листья и валюты. Каждая деталь изготавливалась вручную – не методом отливки, а путем лепки непосредственно на месте или в мастерской с последующим монтажом на фасад.

"В ходе расчистки капителей были выявлены следы более ранней реставрации, а также значительное количество оригинальной авторской лепнины. Уровень сохранности составляет 60–80%. Несмотря на большое количество утрат и замен, они в основном относятся к предыдущим этапам реставрации. В частности, многие акантовые листья были заменены на элементы из других материалов", – пояснила художник-реставратор Алиса Хандлос.



Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Лепнине Ленинградского вокзала почти 200 лет, и по результатам обследования общий уровень потерь среди капителей составляет около 20%. Если утраченный элемент решено восстановить, на месте изготавливается силиконовая форма, затем в мастерской создается гипсовая модель, на основе которой делаются отливки. Они же монтируются на место утраченных элементов.

Часы на башне

Во время обследования были обнаружены уникальные элементы старинного часового механизма – шахта часового хода и лоток для слива масла. Эти находки представляют историческую ценность и дают представление о принципах работы башенных часов прошлого времени. На первый взгляд их назначение может быть неочевидным, но для специалистов это важный источник информации о конструкции и обслуживании старинных механизмов.

Исторический зал

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Во время демонтажа отделки со стороны кассового зала были выявлены фрагменты исторических архитектурных элементов – пилястр и карниза, расположенных на северном фасаде здания. Эти элементы помогли воссоздать первоначальные пропорции фасада.

В целом в результате более поздних перестроек и ремонтов северный фасад был значительно изменен: проемы арок были переделаны, установлена новая отделка из туфа. Эти изменения существенно повлияли на облик и масштаб фасада, отклонив его от исторического замысла.

Инженерные работы и внутренняя отделка

Отделка исторического зала Ленинградского вокзала представлена гранитными полами и мраморными панелями в нижней части стен. Для прокладки современных инженерных коммуникаций – кабельных каналов, электропроводки и системы видеонаблюдения – полы и облицовка частично вскрываются. Все работы проводятся с соблюдением принципов щадящего вмешательства, с последующим восстановлением оригинального вида отделки.

В ходе обследования здания было обнаружено техническое подполье – пространство между сводами первого этажа и полами второго. В итоге было принято решение использовать этот скрытый этаж для размещения систем вентиляции, электроснабжения, отопления и других инженерных сетей. Такой подход позволяет минимизировать визуальное и физическое воздействие современных систем на памятник архитектуры.

Светильники



Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Осветительные приборы, установленные в советское время, были выполнены из металла с медным покрытием. Кроме того, на ряде светильников были обнаружены фрагменты позолоты из сусального золота. Эти элементы были демонтированы, и на их месте появятся новые – разработанные с учетом стилистики XIX века. Также в проекте предусмотрено размещение настенных бра. Новый световой сценарий обеспечит достаточный уровень освещения зала, при этом будет соответствовать историческому образу интерьера.

Колонны

Мраморные колонны проходят поэтапную очистку: сначала применяется специальный химический состав, затем производится ручная шлифовка различными абразивами. После этого проводятся расчистка и заполнение швов, подготовка поверхности к полировке и нанесение защитных составов. Для работ используется гидрофобизатор на спиртовой основе, который проникает в структуру камня и защищает его от воздействия внешней среды и возможных актов вандализма.

Чугунные лестницы

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

В ходе исследований на вокзале также были выявлены несколько оригинальных чугунных лестниц, относящихся к 1851 году. Одна из них, ведущая с первого на второй этаж, выполнена методом каслинского литья и сохранилась в хорошем состоянии. Поверхность имеет естественные следы износа, которые реставраторы планируют подчеркнуть, чтобы сохранить ощущение подлинности.

Второй объект – винтовая лестница внутри часовой башни. Она также выполнена из чугуна методом каслинского литья, установлена на фигурных кронштейнах и будет полностью расчищена и восстановлена.