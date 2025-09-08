Реставрация деревянного сруба дома братьев Топлениновых подходит к концу

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве подходит к концу процесс реставрации деревянного сруба дома братьев Топлениновых. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства города.

"Исторический памятник в Мансуровском переулке известен как дом Мастера – именно он описан Михаилом Булгаковым в знаменитом романе. Сам писатель часто гостил здесь у своих друзей – владельцев дома", – отметил он.

По словам Емельянова, специалисты уже провели вычинку кирпичной кладки стен цокольного этажа. Сейчас проводятся работы по стропильной системе кровли и белокаменному цоколю. Завершить все планируется в 2026 году.

Особое внимание реставраторы уделяют деревянному срубу. Были заменены прогнившие углы и нижние венцы, опирающиеся на кирпичный цокольный этаж, верхние венцы, а также сгнившие бревна.

"Работы проводились методом вывешивания с помощью специальных конструкций. Эта технология позволяет сохранять при работах исторический облик здания, основная часть сруба останется такой же, какой была изначально", – добавил глава департамента.

Кроме того, в особняке приведут в порядок лестницу, отреставрируют изразцовые печи, слуховое окно и кирпичные дымовые трубы, а также многое другое.

Дом Топлениновых выдержан в стиле эклектики с чертами неоклассицизма. Здание сменило множество владельцев, после революции 1917 года там жили братья Топлениновы – актер Владимир и театральный художник Сергей.

Как сообщалось ранее, в Москве проведут реставрацию фасадов углового здания Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова. Специалисты обновят поверхности стен и белокаменный цоколь.

Кроме того, восстановление коснется и лепных украшений с изображениями ящериц, птиц, волков и других животных. Утраченные элементы, окна и двери будут воссозданы с использованием исторических образцов.

