Фасады здания Зоологического музея МГУ отреставрируют до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город проведет реставрацию фасадов углового здания Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, передает портал мэра и правительства Москвы.

У музея имеется сразу два адреса: Большая Никитская улица, дом 2, и Моховая улица, дом 11, строение 1. В месте стыка двух корпусов находится полуротонда с порталом, украшенным тосканскими полуколоннами. Изображения на лепнине выполнены в виде животных и растений. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, Зоологический музей, выполненный в стиле неоклассицизма, был спроектирован архитектором Константином Быковским. Здание также стало одним из первых специализированных музейных зданий в столице.

"Именно здесь разворачивались события, описанные в знаменитой повести Михаила Булгакова "Роковые яйца", – уточнил Емельянов.

Специалисты уже приступили к реставрации фасадов этого исторического памятника. В рамках работ они обновят поверхности стен и белокаменный цоколь.

Кроме того, восстановление коснется и лепных украшений с изображениями ящериц, птиц, волков и других животных, подчеркнул глава Мосгорнаследия. Их планируется очистить от краски. Вместе с тем утраченные элементы, окна и двери будут воссозданы с использованием исторических образцов.

К настоящему моменту мастера возвели леса и начали очистку стен от трудноудаляемых загрязнений. Данный этап также предполагает покраску фасада зданий со стороны Моховой улицы.

Отмечается, что во время проведения реставрации музей продолжит функционировать в обычном режиме. Завершение всех работ планируется к концу 2025 года.

Учреждение было основано в 1791 году и сыграло значительную роль в развитии отечественной науки. Здесь трудились такие выдающиеся ученые, как зоолог Григорий Фишер, основатель российской школы экологов Карл Рулье, а также профессора Анатолий Богданов и Григорий Кожевников. Изначально организация называлась кабинетом натуральной истории, а затем получила статус зоологического музея.



В 1920-е годы в здании музея разместились рабочие помещения Научно-исследовательского института зоологии, а в 1930-е годы строение стало частью биологического факультета МГУ. В начале 1990-х годов за ним был закреплен статус Научно-исследовательского зоологического музея.

В Москве также стартовала реставрация главного здания Павловской больницы. Оно является объектом культурного наследия, его возвели в начале XIX века на одноименной улице по проекту Матвея Казакова, а в 1830-х годах его перестроил Доменико Жилярди. После завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты.