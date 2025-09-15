Более 190 домов-памятников отреставрировали в Москве за 10 лет

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В течение 10 лет в рамках программы капремонта специалисты комплекса городского хозяйства отреставрировали в Москве 192 дома-памятника, передает портал мэра и правительства столицы.

В 2024 году реставрационные работы подошли к концу в доходном доме страхового общества "Россия", расположенном на Сретенском бульваре. Комплекс возвели в 1899–1902 годах по проекту Николая Проскурнина в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна. Здание выделяется угловой башней с часами, различными эркерами, окнами-розами, картушами с вензелями страхового общества и ажурной чугунной оградой.



В рамках капитального ремонта специалисты восстановили фасад, подъезды, кровлю и подвалы, а также починили инженерные коммуникации. Особое внимание было уделено историческому фасаду. Рабочие обновили декор, включая карниз, сандрики и эркеры, а также воссоздали кованые ограждения балконов, деревянные заполнения окон и дверей, облицовку цоколя из армянского туфа и готическую башню с часами. В подъездах отремонтированы доломитовые ступени, восстановлены метлахская плитка и декоративные поручни.

В том же году аналогичные работы провели в доме Варваринского акционерного общества домовладельцев, расположенного на улице Остоженке. Пятиэтажное строение возвели в 1910 году по проекту Александра Иванова в стиле поздней эклектики. Фасад здания украшают руст, барельефы, модульоны, кронштейны и сложный профиль, окна нижних этажей украшены замковыми камнями, а верхних – наличниками и сандриками. Кроме того, во двор здания ведет декоративная проездная арка.

Реставраторы восстановили лепной декор, воссоздали оконные конструкции с оригинальной латунной фурнитурой, окрасили фасад и отремонтировали цоколь. В подъездах специалисты отреставрировали лепнину, кованые лестничные ограждения и ступени, а стены и потолки были выкрашены в исторические цвета.



В текущем году капитальный ремонт продолжается в высотном здании у метро "Красные Ворота" на Садово-Спасской улице. Историческую постройку возвели в 1947–1952 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева. Ансамбль включает в себя главную 24-этажную башню и два боковых крыла высотой от 10 до 15 этажей.

Изначально центральная часть высотного сооружения использовалась для нужд министерства транспортного строительства СССР, а остальные площади отвели под жилые помещения. Также в комплекс входили детсад и подземный гараж, а в правом крыле постройки предусмотрели выход со станции метро.

Еще в 2024 году специалисты обновили фасад здания, очистив поверхности и частично заменив его облицовку. Также реставраторы отреставрировали и воссоздали фасадный декор, включая лавровые венки и ленты межэтажного пояса, дентикулы, кронштейны венчающего карниза, части балюстрады, кованые ограждения ворот и декоративные арки.

Вместе с тем в 2025 году продолжаются реставрационные работы в подъездах. Там уже восстановили лепнину, но еще идет ремонт деревянных перил и метлахской плитки.

Ранее стало известно, что реставрация деревянного сруба дома братьев Топлениновых в Мансуровском переулке будет завершена в 2026 году. Исторический памятник известен как дом Мастера – именно он описан Михаилом Булгаковым в знаменитом романе "Мастер и Маргарита". Специалисты уже провели вычинку кирпичной кладки стен цокольного этажа. В настоящее время продолжаются работы по стропильной системе кровли и белокаменному цоколю.