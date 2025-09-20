Памятник Есенину появился на новом месте в парке искусств "Музеон"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Памятник поэту Сергею Есенину открылся на новом месте в парке искусств "Музеон". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Музеон" это уникальное место, это музей скульптур под открытым небом – у нас 540 экспонатов. Сегодня у нас уникальная встреча, мы открываем для себя памятник, который стоял в "Музеоне" долгие годы. Это работа прекрасного скульптура Анатолия Бичукова", – заявила директор Парка Горького Елена Лупина.

Она напомнила, что Бичуков является автором 30 скульптурных изображений Сергея Есенина. Теперь гостей, входящих в парк с Мароновского переулка, встречает не только скульптура поэта Михаила Лермонтова работы Олега Комова, но и Есенин Бичукова.

