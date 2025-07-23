Доходный дом на Мясницкой улице признали объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходное владение А. П. Нилуса – Х. Д. Спиридонова – С. В. Давыдовой на Мясницкой улице признано объектом культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Доходный дом является одной из самых узнаваемых построек на этой улице за счет своего парадного фасада в классических формах, созданного архитектором Семеном Эйбушитцем.

Во дворе сохранилось самое старое здание, в основании которого находятся палаты Салтыковых, возведенные еще до середины XVIII века. Именно здесь в 1825 году началась история Строгановского училища, когда меценат Сергей Строганов учредил доступную даже для крепостных "Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам".

В первой трети XIX века здание надстроили и открыли внутри гостиницу "Венеция". Позже, в 1880-е годы, здесь появился отель "Рояль", в котором останавливался ученый Дмитрий Менделеев.

В последний раз постройку перестраивали в 1891 году, когда дом надстроили четвертым этажом. Автором реконструкции стал архитектор Карл Трейман, выстроивший еще и готический замок Андрея Кнопа в Колпачном переулке.

Всего Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнили 142 памятника архитектуры, теперь он включает 3 975 исторических зданий и сооружений. Все памятники находятся под государственной охраной, а их владельцам и арендаторам необходимо обеспечивать сохранение и содержание построек.

Ранее в список объектов культурного наследия включили флигель усадьбы оперного певца Федора Шаляпина. Певец приобрел усадьбу в 1910 году и прожил в ней 12 лет. Это был его первый собственный дом в Москве. Объект включает в себя главный дом, сад и флигель.

