Единый реестр объектов культурного наследия пополнили 142 памятника архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

142 памятника архитектуры вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Среди включенных в реестр зданий – частная женская гимназия Веры фон Дервиз с оградой, расположенная в Гороховском переулке. Это здание фон Дервиз приобрела у мецената Ивана Шульца в 1898 году. Много лет здесь была гимназия с пансионом, где учились, в том числе, актриса Рина Зеленая и поэтесса Марина Цветаева. В советские годы здесь работала школа.

В число ОКН также было включено здание правления Курско-Киевской (Воронежской) железной дороги на Чистопрудном бульваре. Оно было перестроено в 1891 году по проекту архитекторов Д. Н. Чичагова и С. В. Соколова. Затем тут размещалось управление Московского центрального радиоузла и несколько факультетов Московского института инженеров транспорта.

Позже это здание занимал Народный комиссариат просвещения, где работали нарком просвещения Анатолий Луначарский и его заместитель Надежда Крупская. Сейчас в этой постройке находится главный офис Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В перечень объектов культурного наследия вошел также флигель городской усадьбы XIX века на Новинском бульваре. Саму усадьбу в 1910 году купил певец Федор Шаляпин. Реставрация постройки завершилась в 2024 году, но сейчас продолжаются работы по сохранению основного дома. В это же время во флигель переместили ценности Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина.

Объектом культурного наследия также признан казенный винный склад на Самокатной улице и доходное владение А. П. Нилуса – Х. Д. Спиридонова – С. В. Давыдовой на Мясницкой улице. В перечень ОКН включены главный дом и флигель XIX века на улице Большая Полянка, где в 1912–1914 годах был открыт санаторий для лечения нервных расстройств.

Кроме того, в реестр ОКН вошел памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, установленный в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Его реставрация завершилась в 2024 году. Уточняется, что общий список столичных объектов культурного наследия теперь состоит из 3 975 исторических сооружений.

Ранее стало известно, что с 2020 года инвесторы купили и арендовали 125 исторических зданий в Москве. За пять с половиной лет у города выкупили и арендовали 24,3 тысячи квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия. Все они находятся в 7 административных округах Москвы. Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, включая реставрацию построек.

