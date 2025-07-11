Инвестор отреставрирует помещения в доме Обуховых в Большом Сухаревском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам торгов был определен инвестор, который отреставрирует помещения памятника архитектуры "Жилой дом купцов Обуховых" начала XIX века. Об этом заявила руководитель департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева.

"Победитель онлайн-аукциона приобрел у города лот, который объединяет два помещения общей площадью 671,5 квадратного метра в здании по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 23, строение 2", – цитирует ее портал мэра и правительства города.

Историческое здание расположено в выгодном месте, уверена Соловьева. В минуте ходьбы от объекта культурного наследия находится станция метро "Сухаревская", а рядом – Садовое кольцо.

Инвестор не только отремонтирует помещения, согласно охранным обязательствам, но и приспособит площади под современное использование, подчеркнула глава департамента. Помещения занимают подвал, первый, второй и третий этажи строения.

Генеральный директор центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов отметил, что Мещанский район Москвы обладает высоким пешеходным трафиком, что обеспечит практически любой бизнес большим потоком посетителей.

"В том числе благодаря этому фактору лот вызвал интерес у инвесторов, в рамках торгов цена на него выросла на 74%", – добавил он.

Ранее стало известно о начале реставрации здания главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, в котором располагается посольство Белоруссии. Памятник архитектуры конца XVIII – середины XIX веков представляет из себя трехэтажное здание 1782 года постройки.

В процессе реставрационных работ специалисты обновят лепной декор объекта, наружные лестницы, балконы, а также женские скульптуры на фасаде и историческую ограду.

