Реставрация здания посольства Белоруссии началась в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице специалисты отреставрируют фасады здания главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, в котором располагается посольство Белоруссии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Памятник архитектуры конца XVIII – середины XIX веков представляет из себя трехэтажное здание 1782 года постройки. Оно находится в Басманном районе на улице Маросейке. Дом посещали писатель Николай Карамзин, поэты Василий Жуковский и Петр Вяземский.

В процессе реставрационных работ специалисты обновят лепной декор объекта, наружные лестницы, балконы, а также женские скульптуры на фасаде и историческую ограду.

Здание было возведено в стиле эклектики, а также сочетает элементы классицизма и барокко. При этом конкретный автор проекта строения пока не установлен. Некоторые специалисты считают, что объект построили по идее Матвея Казакова, другие же полагают, что это работа Василия Баженова.

В 1793 году владельцем дома стал полководец, генерал-фельдмаршал Петр Румянцев-Задунайский. Однако современный облик здание приобрело в 1880-х годах, когда архитектор Георгий Кайзер украсил фасад декоративными элементами, в том числе скульптурами женщин.

Под карнизом здания расположен герб с лепными фигурами ангелов. Под правительство Белорусской ССР усадьба перешла в середине 1950-х годов.

Между тем инвестор завершил реставрацию объекта культурного наследия начала XX века в Скатертном переулке Пресненского района Москвы. В рамках работ специалисты восстановили декоративные элементы внешнего вида здания, укрепили конструкции и заменили инженерные сети.

Здание площадью более 250 квадратных метров находится по адресу Скатертный переулок, дом 4/2, строение 2. На первом этаже здания сохранилась брандмауэрная стена с арочным проемом. Все помещения внутри перекрыты сводами Монье.