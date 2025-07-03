Инвестор восстановил историческое здание в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента городского имущества города Москвы

Инвестор завершил реставрацию объекта культурного наследия начала XX века в Скатертном переулке Пресненского района Москвы. После этого он перешел на льготную ставку по программе "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря переходу на льготную ставку инвестор сможет экономить свыше 4,5 миллиона рублей ежегодно.

"Очередным объектом, который был приведен в порядок благодаря усилиям предпринимателей, стали конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Договор аренды объекта был заключен в июне 2022 года", – подчеркнул он.

Площадь здания составляет более 250 квадратных метров. Оно находится по адресу Скатертный переулок, дом 4/2, строение 2. На первом этаже здания сохранилась брандмауэрная стена с арочным проемом. Все помещения внутри перекрыты сводами Монье.

"В соответствии договором, заключенным с городом, арендатор провел полную реставрацию фасадов и покраску конюшен по образцу главного дома в серый цвет с белыми деталями, отремонтировал кровлю", – сообщила глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева.

В рамках работ специалисты также восстановили декоративные элементы внешнего вида здания, укрепили конструкции и заменили инженерные сети.

Для использования программы предприниматели участвуют в торгах, по итогам которых с ними заключаются договоры аренды на 49 лет. Для перевода на льготную ставку инвестору необходимо провести реставрационно-восстановительные работы.

В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что с 2022 года на аукционах реализовали 6 таких объектов, а на один лот претендовали около трех участников.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации чугунных львов, которые расположены в усадьбе Кузьминки. Сперва специалисты удалили наслоения краски и признаки коррозии, а после убрали трещины и дефекты металла. Акцент был сделан на восстановлении утраченных и поврежденных элементов. В ближайшее время специалисты начнут грунтовку и окраску, которая станет последним этапом в реставрационных работах.

