Флигель усадьбы Федора Шаляпина вошел в реестр объектов культурного наследия

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Флигель усадьбы оперного певца Федора Шаляпина внесли в реестр объектов культурного наследия Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Этот особняк XIX века находится по адресу Новинский бульвар, дом 25–27, строение 7. Он неразрывно связан с жизнью и творчеством Шаляпина. Певец приобрел усадьбу в 1910 году и прожил в ней 12 лет. Это был его первый собственный дом в Москве.

Объект включает в себя главный дом, сад и флигель. Благоустройством здания занималась супруга Шаляпина. Здесь оборудовали газ, водопровод, телефон и ванные комнаты. С просторного сада открывался вид на Москву-реку, а во флигеле размещалась конюшня.

Особняк часто принимал известных деятелей российской культуры, например Максима Горького, Леонида Собинова, Сергея Рахманинова, Константина Станиславского, Константина Коровина и Ивана Бунина.

Дом национализировали в 1918 году, после чего он на 60 лет превратился в коммунальное жилье. Затем усадьбу передали Государственному центральному музею музыкальной культуры имени М. И. Глинки, и после реставрации здесь открылся Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина.

Реставрационные работы завершились во флигеле в 2024 году. В данный момент специалисты проводят работы по сохранению главного дома. В связи с этим ценности из Музея-усадьбы были временные перемещены во флигель.

Ранее 142 памятника архитектуры вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) Москвы. В частности, в него были включены частная женская гимназия Веры фон Дервиз с оградой, расположенная в Гороховском переулке, и здание правления Курско-Киевской (Воронежской) железной дороги на Чистопрудном бульваре.

Вместе с тем в столице началась реставрация декоративных часов, расположенных на фасаде Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Они появились на фасаде театра в 1970 году, одновременно с открытием культурного учреждения на Садовой-Самотечной улице.