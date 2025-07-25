Памятник Юрию Гагарину признан объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, расположенный на площади Гагарина, внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Работу скульптора Павла Бондаренко открыли в столице 4 июля 1980 года к XXII летним Олимпийским играм. Монумент изготовили на Балашихинском литейно-механическом заводе из более чем 230 титановых сегментов. Этот материал используется в строительстве космических кораблей.

Фигура Гагарина устремлена ввысь, а ребристый постамент символизирует старт космической ракеты. На памятнике также есть надпись, которая гласит: "12 апреля 1961 года советский космический корабль "Восток" с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, – гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин".

Всего Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнили 142 памятника архитектуры Москвы. В него включены 3 975 исторических зданий и сооружений. Все они взяты под государственную охрану, а их владельцы и арендаторы обязаны обеспечивать их сохранение и содержать в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Ранее объектом культурного наследия признали доходное владение А. П. Нилуса – Х. Д. Спиридонова – С. В. Давыдовой на Мясницкой улице. Во дворе сохранилось самое старое здание, в основании которого находятся палаты Салтыковых, возведенные еще до середины XVIII века. Здесь же началась история Строгановского училища, где была открыта доступная даже для крепостных "Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам".

В первой трети XIX века, после надстройки здания, внутри открылась гостиница "Венеция", а 1880-е второй отель под названием "Рояль". В нем останавливался ученый Дмитрий Менделеев. Последний раз постройку перестраивали в 1891 году, добавив четвертый этаж.

