Усадьбу на улице Большой Полянке признали объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Главный дом и флигель усадьбы XIX века на улице Большой Полянке в Москве внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В перечень вошли 142 памятника архитектуры, и теперь в нем находятся 3 975 исторических зданий и сооружений, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Владельцами усадьбы были князья Барятинские, однако в 1973 году ее вместе с соседним участком купил статский советник Михаил Безсонов. До 1812 года здесь находился деревянный главный дом с портиком и двумя флигелями. Южный каменный флигель смог пережить пожар. Он сохранился до настоящего времени.

После смерти Безсонова в 1827 году у усадьбы поменялось несколько хозяев. В 1872-м владелицей была Авдотья Рукавишникова, а затем – купцы Чекалины. К тому времени бывший флигель уже стал главным домом. При Рукавишниковых здесь был надстроен мезонин и сделан эклектичный стиль. Уличный фасад оформили аттиком и балюстрадой, а на большей территории расположился сад.

Во второй половине XIX века Чекалины построили ограду с каменными столбами и воротами. В 1893 году владельцем усадьбы стал меценат Петр Смирнов. Он начал сдавать здание в аренду. В 1912–1914 годах усадьбу приобрели медики Тимофей Белугин и Абрам Розенталь. В ней открылся санаторий для лечения нервных расстройств. Именно сюда поступил русский поэт Сергей Есенин. В 1923 году у него был тяжелый период. Писатель переживал расставание с Айседорой Дункан и конфликт с поэтом Анатолием Мариенгофом. Из-за этого родные Есенина поместили поэта в санаторий.

Ранее объектом культурного наследия было признано доходное владение А. П. Нилуса – Х. Д. Спиридонова – С. В. Давыдовой на Мясницкой улице. Дом является одной из самых узнаваемых построек на этой улице за счет своего парадного фасада в классических формах, созданного архитектором Семеном Эйбушитцем. Во дворе сохранилось самое старое здание, в основании которого находятся палаты Салтыковых.