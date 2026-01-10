Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 20:25

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Sabah: турецкий актер Джан Яман задержан по делу о наркотиках

Турецкий актер Джан Яман задержан по делу о наркотиках – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полиция задержала турецкого актера Джана Ямана, исполнившего главную роль в сериале "Ранняя пташка", по делу о наркотиках. Об этом сообщила газета Sabah.

Правоохранительные органы организовали в Стамбуле рейд в около сотне заведений.

"В результате рейда задержаны семь человек, в том числе владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гергюзель, а в ночном клубе Ruby задержан актер Джан Яман", – говорится в сообщении.

По данным издания, обвинения в отношении задержанных варьируются от употребления и сбыта наркотиков до "предоставления мест и возможности для проституции".

Ранее по делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков был задержан актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале "Клюквенный щербет". По информации генпрокуратуры Стамбула, в результате проведенной в четырех провинциях операции полиция задержала 23 подозреваемых, в том числе деятелей культуры и блогеров.

В мае 2025 года звезда турецкого сериала "Великолепный век" актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, был осужден на 1 год, 10 месяцев и 15 дней за дачу ложных показаний по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году.

Изначально его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако позднее срок сократили.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика