Sabah: турецкий актер Джан Яман задержан по делу о наркотиках

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полиция задержала турецкого актера Джана Ямана, исполнившего главную роль в сериале "Ранняя пташка", по делу о наркотиках. Об этом сообщила газета Sabah.

Правоохранительные органы организовали в Стамбуле рейд в около сотне заведений.

"В результате рейда задержаны семь человек, в том числе владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гергюзель, а в ночном клубе Ruby задержан актер Джан Яман", – говорится в сообщении.

По данным издания, обвинения в отношении задержанных варьируются от употребления и сбыта наркотиков до "предоставления мест и возможности для проституции".

Ранее по делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков был задержан актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале "Клюквенный щербет". По информации генпрокуратуры Стамбула, в результате проведенной в четырех провинциях операции полиция задержала 23 подозреваемых, в том числе деятелей культуры и блогеров.

В мае 2025 года звезда турецкого сериала "Великолепный век" актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, был осужден на 1 год, 10 месяцев и 15 дней за дачу ложных показаний по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году.

Изначально его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако позднее срок сократили.

