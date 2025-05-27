Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч получил срок за лжесвидетельство

Фото: кадр из телесериала "Великолепный век"; режиссер – Ягмур Тайлан; Дурул Тайлан; Мерт Байкал; Ягыз Алп Акайдын; производство – Tims Productions

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, был осужден на 1 год, 10 месяцев и 15 дней за дачу ложных показаний по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, передает "Радио 1".

Изначально его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако позднее срок сократили. В обвинительном заключении говорится, что Эргенч и еще один обвиняемый Реза Коджаоглу утверждали, что не имеют отношения к Мемеду Али Алаборе, который также был фигурантом этого дела.

Однако, по данным следствия, оба были осведомлены о событиях в парке Таксим-Гези. Более того, у них есть фотографии, подтверждающие их участие в протестах.

Эргенч признать вину отказался и заявил, что в парке оказался случайно.

"Один из людей хотел бы, чтобы я подал встречный иск за публикацию моих фотографий того периода. Потому что из-за них появились необоснованные обвинения в мой адрес. Но там, в парке, был поток людей, и мы как будто находились на переднем плане. Я ответил на всё, о чем меня спрашивали. Я также ответил, что у меня нет никаких контактов с участниками протеста", – передает издание слова актера, сказанные в оправдание.

Под прицелом правоохранителей ранее оказался еще один турецкий актер Умит Гюндеш. Его подозревают в краже чемодана и бутылок оливкового масла на западе Стамбула. Полицейские заметили на камерах, как артист забрал багаж, лежащий перед магазином, а продукты похитил в самом супермаркете, после чего скрылся с места происшествия. Известно, что Гюндеш уже привлекался к ответственности за кражу.