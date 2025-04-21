Hürriyet: Умит Гюндеш подозревается в краже чемодана и бутылок оливкового масла в Стамбуле

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Турецкий актер Умит Гюндеш подозревается в краже чемодана и бутылок оливкового масла на западе Стамбула. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазинах района Авджылар из-за огромного количества жалоб со стороны продавцов на кражи. В результате сотрудники полиции заметили на кадрах от 27 марта, как Гюндеш забирает стоявший перед магазином чемодан, а затем скрывается с ним с места происшествия.

Кроме того, актер похитил несколько бутылок оливкового масла из супермаркета. Однако собственники торговых точек отказались обращаться в полицию. При этом, как заявили журналисты, Гюндеш ранее привлекался к ответственности за кражу.

Ранее полиция Чили обнаружила трое часов, которые, предположительно, были украдены из дома американского актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе в конце 2023 года. По данным местных правоохранителей, задержанный мужчина был связан с грабежами с применением насилия. У него были изъяты различные украшения и дорогие часы.

