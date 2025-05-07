TMZ: актер Майкл Питт задержан в США по обвинению в домогательствах

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Полиция США задержала актера Майкла Питта по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии в отношении своей бывшей подруги, передает портал TMZ.

По данным следствия, четыре инцидента произошли в период между апрелем 2020-го и августом 2021 года. Актера обвиняют в том, что в одном случае он ударил девушку деревянной доской, а в другом – напал со шлакоблоком.

Как отмечает портал, Питт был задержан вечером 2 мая. Он не признал вину и был отпущен под залог в 100 тысяч долларов.

В свою очередь, адвокат Питта Джейсон Голдман назвал обвинения "неподтвержденными словами неуравновешенного индивида".

"На самом деле эти безосновательные претензии были высказаны 4–5 лет спустя после предполагаемого инцидента, когда обе стороны находились в отношениях по абсолютному взаимному согласию и на добровольной основе", – подчеркнул адвокат.

Ранее 16-летняя фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. По ее словам, во время сборов в Кисловодске он приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать ей массаж. Мама фигуристки сообщила, что тренер домогался до дочери, когда ей было 11 лет. Сам Розанов не стал комментировать ситуацию.