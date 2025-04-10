Pais: экс-король Испании Карлос I подал в суд на свою бывшую любовницу

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Почетный король Испании Хуан Карлос I подал иск о защите чести и достоинства против своей бывшей любовницы Коринны цу Сайн-Витгенштейн (урожденной Ларсен. – Прим. ред.). Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на источники.

"Хуан Карлос I подал в швейцарский суд иск по предполагаемым преступлениям против чести в отношении своей бывшей партнерши Коринны Ларсен и ее бывшего адвоката – женевского юриста Данте Каноники", – говорится в материале.

По данным издания, иск относится к информации, которая, как считает экс-монарх, была распространена Ларсен и Каноникой. При этом в течение нескольких лет юристы Карлоса советовали ему не вступать в судебные тяжбы с Ларсен, которая ранее уже проиграла дело о домогательствах и слежке против него в британском суде.

Согласно расследованию швейцарской прокуратуры, в 2008 году Карлос получил 65 миллионов евро от министерства финансов Саудовской Аравии и в 2012 году через панамский фонд Lucum перевел их Ларсен. Средства были задекларированы как безвозвратный подарок, позже Ларсен отказалась вернуть деньги. В свою очередь, управляющим панамского фонда Lucum являлся Каноника.

В 2021 году прокуратура Швейцарии прекратила расследование по делу о возможной отмывке капитала. По заявлениям самой Ларсон, после разрыва отношений с Карлосом она подверглась преследованию.

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