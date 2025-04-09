Карл III извинился за свой "язык Данте" в итальянском парламенте

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Король Великобритании Карл III извинился за свой итальянский язык во время выступления перед парламентом Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские телеканалы.

"Для меня и для королевы (Камиллы. – Прим. ред.) очень важно вернуться в Италию для нашего первого визита с момента коронации. Этот момент еще более особенный для нас обоих, поскольку сегодня мы отмечаем 20-ю годовщину свадьбы. Я надеюсь, что не порчу "язык Данте" настолько, чтобы не быть больше приглашенным в Италию, прощу прощения", – сказал монарх.

Британский король подчеркнул тесное переплетение истории народов обеих стран, а также отметил, что Италия очень дорога его сердцу и сердцу королевы.

Карл III и Камилла прибыли в Рим в рамках четырехдневного государственного визита. В четверг, 10 апреля, у короля запланирован визит в Равенну, где будет отмечаться 80-летие освобождения города от нацистской оккупации.

Ранее Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO). В Виндзорском замке прошел прием британских музыкантов и волонтеров, в число которых вошел Лондонский оркестр, использующий в качестве инструментов овощи. Во время своего выступления король просвистел на овоще английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star.

Монарх получил множество аплодисментов. Он также отметил, что музыка всегда была для него особенной.