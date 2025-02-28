People: король Карл III и его жена собрали финики для больниц в преддверии Рамадана

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Король Карл III и королева Камилла собрали финики для больниц в преддверии Рамадана, который начинается 28 февраля, передает издание People.

Монарх и его супруга провели день, посещая мусульманские общины в Лондоне 26 февраля. В программу их официальной прогулки входила остановка в индийском ресторане Darjeeling Express, который был основан известным шеф-поваром Асмой Хан.

Вместе с Хан король и королева упаковывали финики, которые в дальнейшем будут отправлены в местные больницы. По данным журналистов, монарх прекрасно справился с заданием и ответил улыбкой, когда Хан похвалила его способности в упаковке плодов.

"Я и не думала, что король может быть таким быстрым! Вы упаковываете финики быстрее, чем я успеваю их запечатывать", – приводит издание слова Хан.

Ранее сообщалось, что в письме, датированном 1998 годом, британский король выражал мнение о том, что православная церковь оказалась единственной христианской религией, не поддавшейся "отвратительной политкорректности". Карл признавался, что с каждым годом его все больше тянет к "великим, неподвластным времени традициям православной церкви".

