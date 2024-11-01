Карл III выразил мнение, что православие не поддалось "отвратительной политкорректности"

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Британский король Карл III в письме, датированном 1998 годом, выразил мнение, что православная церковь оказалась единственной христианской религией, не поддавшейся "отвратительной политкорректности". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Telegraph.

"С каждым годом меня все больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви", – поделился король своему другу, дизайнеру интерьеров Дадли Поплаку.

В том же письме Карл III раскритиковал продукты, содержащие ГМО, назвав их "франкенштейновской" пищей.

Письмо, написанное 26 лет назад, вошло в аукционный лот, состоящий из шести писем. Его продали за более чем 1 700 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно о планах выставить на аукцион 32 личных бумажных послания принцессы Дианы друзьям. Речь идет о письмах, адресованных бывшей супругой короля Чарльза III друзьям Сьюзи и Тареку Кассему. В них принцесса Уэльская рассказывает, что никогда не согласилась бы на развод с принцем Чарльзом, если бы знала, каким "отчаянным и некрасивым" он будет. В посланиях принцесса Диана также делилась с друзьями подозрениями о слежке за ней.