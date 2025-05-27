Ксения Бородина шокирована приговором турецкому актеру Халиту Эргенчу

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", получил реальный срок за дачу ложных показаний. Что будет со звездой и как отреагировали на новость поклонники, расскажет Москва 24.

"Я ответил на все, о чем меня спрашивали"

Фото: legion-media.com/Matteo Nardone/Pacific Press

27 мая звезда турецкого сериала "Великолепный век" актер Халит Эргенч был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к лишению свободы. Такой вердикт вынесли по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году: тогда там прошли митинги против решения властей вырубить деревья. Однако экологическая акция переросла в политические протесты и беспорядки.

По данным следствия, Эргенч был осведомлен о событиях в Гези, а также лжесвидетельствовал о взаимоотношениях с одним из обвиняемых, актером и активистом Меметом Али Алаборой.

Следствие установило, что коллеги активно общались в период протестов. В частности, между Эргенчем и Алаборой было зафиксировано 12 звонков и сообщений. Однако на суде Халит утверждал, что знает Мемета только в рамках профессиональной деятельности. Также сторона обвинения предоставила фотографии, на которых актер, сыгравший султана Сулеймана, запечатлен рядом с участниками протестов.

При этом Эргенч не признал вину и заявил, что в парке оказался случайно.





Халит Эргенч актер Жаль, что я не подал иск против публикации моих фотографий в то время. На них как будто мы были на переднем плане. Я ответил на все вопросы. Когда меня спросили о связях с другими во время протестов, я указал, что у меня не было контактов.

Изначально Халита приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Но суд принял во внимание отсутствие судимостей у Эргенча, а также примерное поведение актера на протяжении всего процесса. Срок наказания сократили до 1 года, 10 месяцев и 15 дней.

"Султана нельзя сажать"

Фото: Samir Yordamovic/Anadolu Agency/Getty Images

Известная поклонница турецкого кино, телеведущая Ксения Бородина быстро отреагировала в соцсетях на приговор. Звезду обеспокоило будущее сериала "Если король проиграет" с Халитом в главной роли: по данным СМИ, проект продлили на второй сезон.





Ксения Бородина телеведущая, блогер Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний... Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с "Если король проиграет", неужели остановят съемки.

Пост Ксении вызвал ажиотаж в комментариях, люди не на шутку переживают за турецкого актера.

"Кошмар", "надеюсь, все обойдется", "будем надеяться, что наш султан Сулейман найдет выход", "они вообще не в себе? Султана нельзя сажать", "я в шоке, они что там, попутали совсем?" – удивлены подписчики Бородиной.

При этом, по данным некоторых СМИ, наказание Эргенчу вынесли условно и у актера есть возможность обжаловать приговор.