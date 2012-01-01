Юрист Хаминский: Ефремов не сможет садиться за руль автомобиля три года

9 апреля актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО и отправился в свою столичную квартиру. О самочувствии артиста, планах на будущее и реакции коллег на его освобождение – в материале Москвы 24.

Невыездной

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В июне 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП. Актер выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Позднее суд приговорил заслуженного артиста РФ к восьми годам заключения и отправил отбывать наказание в ИК-4 Белгородской области (затем срок сократили на полгода).

В марте 2024-го Ефремов получил право на условно-досрочное освобождение. При этом СМИ не раз писали, что он подавал документы на УДО, однако защитники актера подобные новости опровергали. Например, в апреле прошлого года журналисты сообщали, что артисту якобы отказали из-за двух нарушений дисциплины. Тогда адвокат актера Юрий Падалко заявил , что Ефремов прошение даже не подавал.

24 марта этого года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство артиста об УДО. 9 апреля Падалко сообщил, что его подзащитный вышел на свободу. У подъезда его дома в Москве актера встретили журналисты. Ефремов пожаловался прессе на здоровье и еще раз выразил соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что после УДО артист не сможет менять постоянное место жительства или работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, по решению суда Ефремову запрещено три года садиться за руль автомобиля и нужно раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

"Заслужил второй шанс"

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

24 марта на заседании суда по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремов заявил, что больше никогда не сядет за руль и не употребит алкоголь.



Михаил Ефремов актер, заслуженный артист РФ Главный мой враг – это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни.

При этом за неделю до заседания в СМИ просочилась аудиозапись якобы разговора Ефремова с приятелем. Артист поздравил товарища с днем рождения и обещал устроить "чудовищную движуху по всей Белгородской области" после освобождения. Адвокат актера тогда назвал аудио фейком.

Накануне освобождения, 8 апреля, в СМИ распространилась информация, что Ефремов собирается "проставиться" перед заключенными. Якобы планировался фуршет с лимонадом, булочками, шоколадными рулетами и фруктами. Падалко назвал эти новости "бредом", заявив, что в колонию нельзя ничего пронести в "промышленных масштабах", да и здоровье Ефремова не позволяет проводить застолья.

К слову, состояние Михаила, по словам адвоката, накануне освобождения действительно было не лучшим.

"Я беседовал со своим подзащитным буквально несколько дней назад. Он с трудом со мной разговаривал. Его мучает одышка, очень тяжело говорит. У него правда большие проблемы со здоровьем", – сообщил Падалко 8 апреля журналистам.

По словам Юрия, во время заключения у Ефремова стало резко падать зрение, обострилась язва желудка и хроническая обструктивная болезнь легких, возник риск развития инсульта. Первым делом он возьмется за лечение, а затем вернется в профессию. Однако не все коллеги с воодушевлением восприняли новость об освобождении актера.

"То, что Ефремов вернется в профессию, – это понятно. Но особых восторгов по этому поводу я не испытываю. Ефремов жил как мажор. Ему все можно было. И даже когда из машины после аварии вылез, улыбался. Вляпался в историю по дури", – сказал народный артист РФ Юрий Назаров "Комсомольской правде".



Юрий Назаров актер, народный артист РФ Он всегда выпивал, хулиганил. Самое главное – не то, вернется он в профессию или нет. Вернется, думаю. Талант там есть. Главное, чтобы он человеком стал.

В свою очередь, народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала "Аргументам и фактам", что с радостью бы поработала с Ефремовым. Актриса не снимает вины с актера, но уверена, что он уже ее искупил и заслужил не только освобождение, но и второй шанс.

