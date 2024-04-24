Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актеру в УДО

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Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитному отказали в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает газета "Известия".

"Ходатайство рассматривается в суде, только в суде по месту пребывания заключенного. <…> После подачи ходатайства в суд, которое подаю я в интересах своего подзащитного, но он тоже может сам подать, но через колонию, создается комиссия, рассматривается прошение. Она поддержит или не поддержит", – пояснил адвокат.

По словам Падалко, ходатайство всегда направляется в суд и только он может принять решение об УДО. Поводом для проведения комиссии является ходатайство, однако никаких документов еще не подавалось, добавил он.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что Ефремову отказали в УДО из-за нарушения порядка в тюрьме в Белгородской области.

8 июня 2020 года актер в столице выехал на встречную полосу и врезался в фургон, из-за чего водитель пострадавшей машины умер. Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

В конце января прошлого года Ефремов попросил заменить решение суда на принудительные работы. Семья погибшего была не против этого.

Позже стало известно, что администрация колонии одобрила УДО Ефремова. Однако в региональном управлении ФСИН опровергли информацию об обращении Ефремова в суд с ходатайством об УДО.

