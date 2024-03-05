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05 марта, 18:04

Культура

Адвокат Ефремова опроверг информацию об обращении в суд для УДО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Адвокат Михаила Ефремова подтвердил, что не направлял ходатайство о прошении российского актера об УДО. По его словам, такая возможность появится лишь в конце марта.

"По закону мы не можем подать его раньше, оно будет незаконно", – объяснил RT правозащитник.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский заявил изданию, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова определились с позицией по УДО, которое просит Ефремов. Эта позиция, по его словам, будет оформлена в письменном виде и по запросу суда или адвокатов актера будет предоставлена.

Ранее УФСИН Белгородской области опроверг информацию об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания (УДО).

8 июня 2020 года актер в столице выехал на встречную полосу и врезался в фургон, из-за чего водитель пострадавшей машины умер. Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

В конце января прошлого года Ефремов попросил заменить решение суда на принудительные работы. Семья погибшего была не против этого.

Михаил Ефремов будет дожидаться освобождения по УДО до конца марта

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