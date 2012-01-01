Mash: Ефремов будет участвовать в заседании по УДО с помощью видеосвязи

Представители Алексеевского районного суда Белгородской области подтвердили, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. При этом ранее в СМИ появилась информация, что у актера нашли в колонии смартфон, а это якобы грозит срывом УДО и наказанием в одиночном изоляторе. Однако адвокат артиста опроверг информацию о гаджете. Подробнее – в материале Москвы 24.

Новость о телефоне – фейк?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 февраля стало известно, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за ДТП со смертельным исходом, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заседание по рассмотрению обращения назначено на 24 марта и, по данным телеграм-канала Mash, заслуженный артист РФ будет участвовать в нем по видеосвязи.

Ранее, 24 февраля, телеграм-канал Shot сообщил, что у Ефремова обнаружили смартфон с возможностью выхода в интернет. Устройство якобы нашли в личных вещах актера в его бараке. По данным журналистов, в колонии проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Источник сообщил, что в исправительном заведении с "гражданскими предметами" все строго, поэтому находка нетипична. После инцидента стали проводить беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, включая сотрудников и посетителей.

Позднее правозащитник Иван Мельников сообщил, что после произошедшего актер может не получить УДО, так как суд будет учитывать этот инцидент при вынесении решения. Самого Ефремова могут наказать за нарушение режима нахождением в одиночном изоляторе на срок до 10 суток.

При этом адвокат актера Юрий Падалко завил, что новость об обнаружении у Ефремова гаджета – фейк.

"Занимается самобичеванием"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В июне 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, артист выехал на встречку на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Суд приговорил Михаила к восьми годам лишения свободы, а затем сократил ему срок заключения на полгода.

В январе 2023-го артист попросил заменить тюремный срок на принудительные работы, но уже через месяц отозвал свое ходатайство после консультации с адвокатом. Впоследствии в СМИ не раз появлялась информация о том, что Ефремов подавал документы на УДО, но УФСИН и защитники актера ее опровергали.

Ефремов получил право на условно-досрочное освобождение в марте 2024 года. Однако, по сообщениям СМИ, в апреле артисту отказали из-за двух нарушений дисциплины. При этом адвокат актера Юрий Падалко снова опровергал подобные новости и отмечал, что осужденный ходатайство не подавал.

При этом в феврале 2025-го телеграм-канал Shot опять сообщил, что Ефремов разговаривал с начальством колонии о возможном УДО и якобы подал соответствующие документы. В них он акцентировал внимание на ухудшающемся здоровье: жалобах на сердце, легкие и снижение зрения. Однако в Алексеевском районном суде Белгородской области тогда снова опровергли, что артист подал ходатайство об УДО.

К слову, еще в октябре прошлого года журналисты сообщали, что у актера обострилась хроническая болезнь легких. Михаил якобы с трудом дышал и почти не мог разговаривать, однако в УФСИН эту информацию не подтвердили.

В свою очередь, бывший адвокат заслуженного артиста Андрей Алешкин в беседе с News.ru заявлял, что если бы Ефремов захотел, он бы уже был на свободе.





Андрей Алешкин бывший адвокат Михаила Ефремова Может быть, это связано с его желанием: иногда люди считают, что им рано выходить, они не искупили свою вину и занимаются самобичеванием, то есть существует некое убеждение, которое заставляет человека находиться в застенках, хотя повод выйти на свободу уже есть. С точки зрения закона, чтобы выйти по УДО, у Ефремова все основания имеются.

Юрист также отмечал, что дисциплинарные нарушения Ефремова не должны повлиять на его УДО, ведь его общественная жизнь в колонии "перекрывает с лихвой" его проступки.