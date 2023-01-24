Юристы объяснили, сможет ли Михаил Ефремов выйти из колонии раньше срока

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП в 2020 году, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Разбираемся, что может повлиять на решение суда.



Работа вместо тюрьмы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы поступило от Михаила Ефремова в Алексеевский суд (Белгородская область). Там уточнили, что иск принят к производству, дата рассмотрения пока не назначена.

Адвокат актера Петр Хархорин отказался общаться по этому поводу с Москвой 24.

"Мне запрещено общаться с прессой. Есть такое понятие, как адвокатская тайна. И если клиент говорит не общаться, я общаться не буду", – сказал он.

Адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевшей стороны, в беседе "НСН" заявил, что семья погибшего может высказать свою позицию о ходатайстве актера в суде.





Александр Добровинский адвокат Считаю, что лучшего всего обращаться к потерпевшим. Я от них пока ничего не слышал. Процесс закончен. Они могут высказать свое мнение письменно, устно, а суд может его учесть.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном. Находившийся за рулем Сергей Захаров получил серьезные травмы и на следующий день скончался в больнице.

В сентябре 2020-го Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до семи с половиной лет.

Шансы высоки?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд принимает решение о замене наказания по трем основным критериям: возмещение ущерба, поведение заключенного в тюрьме и мнение потерпевшей стороны. Об этом Москве 24 рассказала юрист Ирина Кузнецова.





Ирина Кузнецова юрист Если, к примеру, была назначена выплата морального вреда либо выплата материального ущерба, нужно, чтобы заключенный ее погасил. Второе – суд получает характеристику с места заключения и смотрит, насколько поведение человека является благожелательным либо нет, были ли какие-то нарушения дисциплины.

Юрист подчеркнула, что даже если ущерб был выплачен, но семье потерпевшего не нравилось поведение осужденного (например, он так и не извинился и продолжал публично утверждать, что виноват кто-то другой), то они могут не согласиться с УДО.

"Отрицательное мнение потерпевшей стороны об УДО необязательно блокирует положительное решение суда. Но по практике суд считывает в том числе и это мнение", – объяснила Кузнецова.

Судя по открытым данным, Ефремов выплатил членам семьи потерпевшего моральную компенсацию и у него нет проблем с дисциплиной, отметила эксперт.





Ирина Кузнецова юрист Я более чем уверена, что его активность во время заключения направлена на то, чтобы выйти по УДО. Поэтому я бы оценивала шансы на замену срока принудительными работами как высокие.

В свою очередь, юрист Сергей Узденский в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что общественный резонанс вокруг этого дела тоже может повлиять на решение суда. Но не в пользу артиста.

"При всех вводных, если бы мы говорили про дело, которое не имеет большого общественного резонанса (рядовой случай), я бы отметил, то шансы велики. Но есть резонанс, активные обсуждения в СМИ и прочие нюансы. Опять же, многое будет зависеть от позиции потерпевшей стороны и от мнения прокурора. Поэтому если и там и там не будет возражений, то, я думаю, ему изменят вид отбываемого наказания", – считает юрист.

Ранее кассационный суд отказал в смягчении приговора Ефремову. Защита актера настаивала на смягчении наказания из-за слабого здоровья, расстройства личности и алкогольной зависимости артиста.