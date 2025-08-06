В Тамбовской области задержан водитель, прокативший сотрудника Ространснадзора на подножке

Водитель, прокативший на подножке грузовика сотрудника Ространснадзора, задержан в Тамбовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео инцидента буквально завирусилось в Сети. На нем видно, как сотрудник службы стоит на подножке большегруза около кабины водителя. При этом машина едет по трассе на высокой скорости.

Волк пояснила, что работник Ространснадзора намеревался проверить документы водителя, однако последний начал движение и остановился только через несколько километров. Сотрудник службы не пострадал.

Госавтоинспекция задержала мужчину. Теперь ему грозит административное наказание. Все протоколы уже составлены.

